Tüketici en sonunda ‘hayat’ın önemini anladı

Yakın geçmişte de tüketici derneklerinin kredi bağlantılı hayat sigortalarına itirazları halen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Bütün bunlarla birlikte su götürmez bir gerçek var: Artık bankadan kredi alan bir tüketici, hayat sigortasının önemini inanıyor. Rakamlar da hayat branşının Türkiye’de hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), son açıkladığı verilere göre, 2019 yılında hayat branşı yüzde 64.1 büyüdü. Enflasyonla kıyaslandığında reel prim artışının yüzde 46.8 olduğu hayat branşı, geçen yıl son 10 yılın en yüksek büyüme oranını sergiledi.

Sigortayı dosya masrafı gibi görmeyin!

Şemsiye Dergisi’nde yer alan habere göre söz konusu branştaki büyümenin bir kaç temel nedeni var: İlki, ekonomik konjonktür ve uygulanan para politikasıyla yakından ilgili. Geçen yılın 2’inci yarısında faiz oranlarındaki düşüşle birlikte, artan krediler kredi bağlantılı hayat sigortası prim üretiminde de artış yarattı. Toplam prim üretiminin yaklaşık yüzde 85’lik kısmı da ‘yıllık ve uzun süreli vefat’ sigortalarından gelirken, tüketicilerin de artık, kredilerle birlikte yapılan hayat sigortalarını benimsedikleri gözleniyor. Kredili hayat sigortasının da sadece banka değil, asıl tüketiciye büyük yarar sağladığını göz önünde bulundurmak ve sigortayı, kredi kullanırken ödenen ‘dosya masrafı’ gibi bir maliyet unsuru olarak görmemek gerekiyor. Kredili hayat sigortalarında tüketicinin sigorta şirketi seçiminde özgür olması ve kredi aldığı bankanın çalıştığı sigorta şirketleri dışındaki şirketlerden de sigorta yaptırma serbestliği de büyük önem taşıyor.

Bağımsız ürünlere ilgi arttı

Kredili hayat dışında, ikinci olarak son dönemde bireylerin krediden bağımsız hayat ürünlerine artan ilgisi de hayat branşındaki hızlı büyümede etken. Bu ürünler arasında son dönemlerde özellikle ‘prim geri iadeli hayat’ başı çekiyor. Söz konusu üründe sigortalı, sigorta süresi dolduğunda risk gerçekleşmemişse ödenen primlerin tamamını geri alabiliyor.

Primler de artış gösterdi

2019 yılındaki hızlı büyümede, prim artışlarına da dikkat çekmek gerekiyor. TSB’nin açıkladığı son istatistiklere göre, 2019 yılında sektörde toplam hayat grubunda sigortalı adedi, 2018 yılına göre 1 milyonu aşkın azalışla 2018 yılında 22 milyon 956 bin olarak gerçekleşti. Hayat grubunda sigortalı adedinin azalmasına karşın, sektördeki hızlı büyümenin ortalama prim artışları, sigortalıların teminat tutarlarında ve ortalama kredi miktarlarındaki artış gibi faktörlerle bağlantılı olduğu kaydediliyor.

Kredi bağlantılı sigortalar hızlı büyümede etkili

Hayat sigortası branşında, 2019 yılında yaşanan hızlı büyümede ağırlıklı olarak ‘kredi bağlantılı’ hayat sigortalarının etkili olduğunu belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Tuna Uğun, şunları söylüyor: “Büyümenin, yüzde 80’ini kredi bağlantılı hayat sigortaları, geri kalan kısmını da birikimli/karma hayat ve prim iadeli hayat sigortaları ile kredi bağlantısız olarak sunulan hayat sigortaları oluşturuyor. Buna ilaveten, son yıllarda kredi ile bağlantısı olmayan ve kişilerin tüm yaşam evreleri boyunca kendilerini, yakınlarını ve çocuklarını güvence altına alarak koruma sağlayan ve tasarruf ihtiyaçlarını karşılayan hayat sigortası ürünlerine de ilginin arttığı gözlemleniyor.”

Hayat sigortası yaptırmak için 5 neden

1) ‘Kredili hayat sigortası’nda banka müşterisi, sakatlık, maluliyet vb. gibi durumlarda kendisini, vefatı halinde de geride kalan sevdiklerini güvence altına alıyor.

2) Bireylerin kredi borcunun bankaya ödenmesini sağlıyor; böylece bireyin kredi ile satın aldığı konutu kaybetme riski ortadan kalkıyor.

3) ‘Prim geri iadeli hayat sigortası’nda sigortalı, sigorta süresi dolduğunda risk gerçekleşmemişse ödenen primlerin tamamını geri alabiliyor.

4) Birey, ‘kritik hastalıklar sigortası’ yaptırdıysa kanser, kalp krizi vb. tehlikeli hastalıklara karşı güvence altında oluyor.

5) Sigorta, bireylerin çocuklarına da yarar sağlıyor. Eğitim sigortası yaptırmış bir birey, vefat ve sakatlık gibi hayati risklerini teminat altına alıyor ve çocuklarının eğitimine aynı şartlarla devam edebilmesini sağlıyor.