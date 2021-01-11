11.01.2021 - 16:37 |
Anneciğim şiiri - Necip Fazıl Kısakürek
Sade ve yalın, her okuyanın anlayabileceği bir dil kullanılarak yazılan Anneciğim şiirinin teması Anne sevgisidir. Necip Fazıl Kısakürek, Cumhuriyet Sonrası Serbest şiir geleneğine uygun şiirler yazmıştır. Şair Anneciğim şiirinde anne, aile gibi konuları başarıyla işleyen Necip Fazıl bu şiirinde de anneye duyulan sevgi temasını başarılı bir şekilde işlemiştir. işte Anneciğim şiirinin sözleri
ANNECEİĞİM
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!
NECİP FAZIL KISAKÜREK