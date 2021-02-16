16.02.2021 - 15:20 |
İncitme şiiri - Abdurrahim Karakoç
Abdurrahim Karakoç yazdığı şiirlerle Türk edebiyatının en ünlü şairlerinden biri olmuştur. Mihriban şiiriyle tanınan şairin pek çok şiiri vardır. İncitme isimli şiiri de şairin ünlü şiirlerinden birisidir. Şair şiirinde her daim zarif olmayı sadece insanları değil doğayı da incitmemek gerektiğini anlatmaya çalışmıştır. İşte İncitme şiirinin sözleri.
İNCİTME
Gölgesinde otur amma
Yaprak senden incinmesin.
Temizlen de gir mezara
Toprak senden incinmesin.
Yollar uzun, yollar ince
Yol kısalır aşk gelince
Yat kurban ol İsmail’ce
Bıçak senden incinmesin.
Burdayım de ararlarsa
Doğru söyle sorarlarsa
Tabutuna sararlarsa
Bayrak senden incinmesin.
İl göçsün göçtüğün vakit
Yol yansın geçtiğin vakit
Suyundan içtiğin vakit
Kaynak senden incinmesin.
Toz konmasın sakın sana
Hakkı geçer halkın sana
Gücenmesin yakın sana
Uzak senden incinmesin.
ABDURRAHİM KARAKOÇ