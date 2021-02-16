BİST1.5450.17EURO8.44-0.28USD6.990.07ALTIN403.03-0.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri İncitme şiiri - Abdurrahim Karakoç
    ABONE OL
    16.02.2021 - 15:20 |

    İncitme şiiri - Abdurrahim Karakoç

    Abdurrahim Karakoç yazdığı şiirlerle Türk edebiyatının en ünlü şairlerinden biri olmuştur. Mihriban şiiriyle tanınan şairin pek çok şiiri vardır. İncitme isimli şiiri de şairin ünlü şiirlerinden birisidir. Şair şiirinde her daim zarif olmayı sadece insanları değil doğayı da incitmemek gerektiğini anlatmaya çalışmıştır. İşte İncitme şiirinin sözleri.

    İncitme şiiri - Abdurrahim Karakoç

    İNCİTME

    Gölgesinde otur amma
    Yaprak senden incinmesin.
    Temizlen de gir mezara
    Toprak senden incinmesin.

    Yollar uzun, yollar ince
    Yol kısalır aşk gelince
    Yat kurban ol İsmail’ce
    Bıçak senden incinmesin.

    Burdayım de ararlarsa
    Doğru söyle sorarlarsa
    Tabutuna sararlarsa
    Bayrak senden incinmesin.

    İl göçsün göçtüğün vakit
    Yol yansın geçtiğin vakit
    Suyundan içtiğin vakit
    Kaynak senden incinmesin.

    Toz konmasın sakın sana
    Hakkı geçer halkın sana
    Gücenmesin yakın sana
    Uzak senden incinmesin.

    ABDURRAHİM KARAKOÇ

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

    Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    Seyyar satıcıdan zeytinyağı diye aldı, su çıktı!

    Seyyar satıcıdan zeytinyağı diye aldı, su çıktı!

    Sıradaki Haber