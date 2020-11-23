Istanbu'lu dinliyorum şiiri - Orhan Veli Kanık

Türk edebiyatına damga vuran ve ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen her gün yeni hayranlar kazanan Orhan Veli Kanık'ın şiirleri edebiyat severler tarafından yoğun ilgi görüyor.

ISTANBUL'U DİNLİYORUM

Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali

Önce hafiften bir rüzgar esiyor;

Yavas yavas sallaniyor

Yapraklar, agaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucularin hiç durmayan çingiraklari

Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali.

Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali;

Kuslar geçiyor, derken;

Yükseklerden, sürü sürü, çiglik çiglik.

Aglar çekiliyor dalyanlarda;

Bir kadinin suya degiyor ayaklari;

Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali.

Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali;

Serin serin Kapaliçarsi

Civil civil Mahmutpasa

Güvercin dolu avlular

Çekiç sesleri geliyor doklardan

Güzelim bahar rüzgarinda ter kokulari;

Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali.

Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali;

Basimda eski alemlerin sarhoslugu

Los kayikhaneleriyle bir yali;

Dinmis lodoslarin ugultusu içinde

Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali.

Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali;

Bir yosma geciyor kaldirimdan;

Küfürler, sarkilar, türküler, laf atmalar.

Bir sey düsüyor elinden yere;

Bir gül olmali;

Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali.

Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali;

Bir kus çirpiniyor eteklerinde;

Alnin sicak mi, degil mi, biliyorum;

Dudaklarin islak mi, degil mi, biliyorum;

Beyaz bir ay doguyor fistiklarin arkasindan

Kalbinin vurusundan anliyorum;

Istanbul'u dinliyorum.

ORHAN VELİ KANIK