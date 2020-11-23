Istanbu'lu dinliyorum şiiri - Orhan Veli Kanık
Erken ve zamansız kaybıyla Türk edebiyatını takip eden herkesi derin hüzne boğan Orhan Veli Kanık'ın "İstanbul'u dinliyorum" isimli şiiri Türk edebiyatının en çok okunan şiirlerinden birisi olmuştur. Orhan Veli Kanık, şiirlerinde duyguyu okuyucuya çok iyi aktarmış ve saygınlığını bu güne dek korumayı başarmıştır. İşte "İstanbul'u dinliyorum" şiirinin sözleri.
Türk edebiyatına damga vuran ve ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen her gün yeni hayranlar kazanan Orhan Veli Kanık'ın şiirleri edebiyat severler tarafından yoğun ilgi görüyor.
ISTANBUL'U DİNLİYORUM
Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavas yavas sallaniyor
Yapraklar, agaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucularin hiç durmayan çingiraklari
Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali.
Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali;
Kuslar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çiglik çiglik.
Aglar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadinin suya degiyor ayaklari;
Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali.
Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali;
Serin serin Kapaliçarsi
Civil civil Mahmutpasa
Güvercin dolu avlular
Çekiç sesleri geliyor doklardan
Güzelim bahar rüzgarinda ter kokulari;
Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali.
Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali;
Basimda eski alemlerin sarhoslugu
Los kayikhaneleriyle bir yali;
Dinmis lodoslarin ugultusu içinde
Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali.
Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali;
Bir yosma geciyor kaldirimdan;
Küfürler, sarkilar, türküler, laf atmalar.
Bir sey düsüyor elinden yere;
Bir gül olmali;
Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali.
Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapali;
Bir kus çirpiniyor eteklerinde;
Alnin sicak mi, degil mi, biliyorum;
Dudaklarin islak mi, degil mi, biliyorum;
Beyaz bir ay doguyor fistiklarin arkasindan
Kalbinin vurusundan anliyorum;
Istanbul'u dinliyorum.
ORHAN VELİ KANIK