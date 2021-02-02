02.02.2021 - 11:05 |
Sen şiiri - Abdurrahim Karakoç
Abdurrahim Karakoç yazdığı şiirlerle Türk edebiyatının en ünlü şairlerinden biri olmuştur. Mihriban şiiriyle tanınan şairin pek çok şiiri vardır. Sen isimli şiiri de şairin ünlü şiirlerinden birisidir. Şair şiirinde sevdiği insana seslenmiştir. İşte sen şiirinin sözleri.
SEN
Sen: Çamlı dağlardan ağaran şafak...
Sen: Duru göllerin nilüferisin.
Sen: Engin ovada sararan başak...
Sen: Umut kaynağı, alın terisin.
Sen: Gökte yıldızsın, uykularda düş...
Sen: Yeşil ekinsin, sen beyaz gümüş..
Sen: Mavi denizsin sise bürünmüş...
Sen: Sevda sırrının düğümlerisin.
Sen: Her güzelliğin canlı sergisi
Sen: Kalp yarasının em'i, sargısı...
Sen: Benim dileğim, Hakk'ın vergisi..
Sen: Gönlümde saplı aşk hançerisin.
Sen: Koyu gölgesin yaz sıcağında
Sen: Olgun meyvesin dal kucağında
Sen: Korsun, alevsin aşk ocağında
Sen: Gadir Allah'ın şaheserisin.
Sen: 'Ben'sin, gel gör ki ben 'sen' değilim
Sen: Benim düşüncem, ruhum ve dilim
Sen: Benim gözlerim, ayağım, elim...
Emin ol, sen bana benden berisin.
ABDURRAHİM KARAKOÇ