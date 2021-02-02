Sen şiiri - Abdurrahim Karakoç

SEN

Sen: Çamlı dağlardan ağaran şafak...

Sen: Duru göllerin nilüferisin.

Sen: Engin ovada sararan başak...

Sen: Umut kaynağı, alın terisin.

Sen: Gökte yıldızsın, uykularda düş...

Sen: Yeşil ekinsin, sen beyaz gümüş..

Sen: Mavi denizsin sise bürünmüş...

Sen: Sevda sırrının düğümlerisin.

Sen: Her güzelliğin canlı sergisi

Sen: Kalp yarasının em'i, sargısı...

Sen: Benim dileğim, Hakk'ın vergisi..

Sen: Gönlümde saplı aşk hançerisin.

Sen: Koyu gölgesin yaz sıcağında

Sen: Olgun meyvesin dal kucağında

Sen: Korsun, alevsin aşk ocağında

Sen: Gadir Allah'ın şaheserisin.

Sen: 'Ben'sin, gel gör ki ben 'sen' değilim

Sen: Benim düşüncem, ruhum ve dilim

Sen: Benim gözlerim, ayağım, elim...

Emin ol, sen bana benden berisin.

ABDURRAHİM KARAKOÇ