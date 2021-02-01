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    01.02.2021 - 11:24 |

    Seni sevmek şiiri - Hikmet Ertaş

    Şair Hikmet Ertaş seni sevmek isimli şiirinde sevgiliye duyduğu sevgiyi anlatmaktadır. Şair sevgilisinin gözlerine baktığında yıldızlarda kaybolduğunu, sevgisinin kendisi için bir yaşama kaynağı olduğunu ve baktığı her yerde sevdiği insanı gördüğünü anlatır. İşte Hikmet Ertaş'ın seni sevmek isimli şiirinin sözleri.

    Seni sevmek şiiri - Hikmet Ertaş

    SENİ SEVMEK

    Seni sevmek gözlerine bakamadığım halde
    gece gökyüzünde parlayan yıldızlarla bir tutmak gibi
    seni sevmek çok başka bir duygu sen aşk demek
    sen sevda demek sen hayat demek
    bana ben olduğumu hatırlatan doğruluk ekseni demek
    işte seni sevmek seni sevmek ne elini tutmak
    nede gözlerine bakmak seni sen olduğun için sevmek demek
    gözlerimi karanlığa diktiğimde hayalini görmek
    ellerini ellerimde hissetmek seni ben gibi yaşayabilmek
    sevgini yüreğimde saklayabilmek seni sevmek bana mutluluk demek
    seni sevmek uzaklara aldırmadan aşka saygı duymak
    engelleri aşmak hiç sevmediğin bir şeyden hoşlanmak demek
    seni sevmek nefesini nefesimde hissetmek kendi içine çekmek demek
    sen beni başka yapansın yüreğimdeki çarpıntı içimdeki cansın
    seni sevince başka oldu bu dünya seni sevmek hayatın başkalaşması demek
    sen alışılmışlığın en ötesindeki özlem sen hayatın en kuytu köşesindeki sevda
    en eritilmeyen benim tek gerçeğim seni sevmek
    hiç bu kadar güzel olmamıştı seni sevmek
    beni ben yapan tek arzu tek istek seni sevmek
    gece uykusuz kalmak gündüz hayale dalmak
    imkansızı başarmak hayata kafa tutmak demek
    seni sevmek en karanlık gecede en hüzünlü şarkılarla avunmak
    zifiri karanlıkta güneşi bulmak yarına bir şans daha da vermek
    seni sevmek bazen ağlamayınca göze almak
    sesini duyduğumda oh be demek elini tuttuğumda ferahlamak demek
    seni sevmek öpüp kokladığımda rahata ermek demek
    seni sevmek yağmurların altına pervasızca dalmak
    bağırırcasına sensiz olmuyor olmuyor derken ıslanmak demek
    seni sevmek hayat kuşbakışı pembe gözlüklerle bakıp
    benden şanslısı var mı demek
    seni sevmek sonsuzluğa inanmak o varsa bende varım
    o gülerse bende gülerim o benim demek
    seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyorum
    HERŞEYİMSİN......

    HİKMET ERTAŞ

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