Seni sevmek şiiri - Hikmet Ertaş

SENİ SEVMEK

Seni sevmek gözlerine bakamadığım halde

gece gökyüzünde parlayan yıldızlarla bir tutmak gibi

seni sevmek çok başka bir duygu sen aşk demek

sen sevda demek sen hayat demek

bana ben olduğumu hatırlatan doğruluk ekseni demek

işte seni sevmek seni sevmek ne elini tutmak

nede gözlerine bakmak seni sen olduğun için sevmek demek

gözlerimi karanlığa diktiğimde hayalini görmek

ellerini ellerimde hissetmek seni ben gibi yaşayabilmek

sevgini yüreğimde saklayabilmek seni sevmek bana mutluluk demek

seni sevmek uzaklara aldırmadan aşka saygı duymak

engelleri aşmak hiç sevmediğin bir şeyden hoşlanmak demek

seni sevmek nefesini nefesimde hissetmek kendi içine çekmek demek

sen beni başka yapansın yüreğimdeki çarpıntı içimdeki cansın

seni sevince başka oldu bu dünya seni sevmek hayatın başkalaşması demek

sen alışılmışlığın en ötesindeki özlem sen hayatın en kuytu köşesindeki sevda

en eritilmeyen benim tek gerçeğim seni sevmek

hiç bu kadar güzel olmamıştı seni sevmek

beni ben yapan tek arzu tek istek seni sevmek

gece uykusuz kalmak gündüz hayale dalmak

imkansızı başarmak hayata kafa tutmak demek

seni sevmek en karanlık gecede en hüzünlü şarkılarla avunmak

zifiri karanlıkta güneşi bulmak yarına bir şans daha da vermek

seni sevmek bazen ağlamayınca göze almak

sesini duyduğumda oh be demek elini tuttuğumda ferahlamak demek

seni sevmek öpüp kokladığımda rahata ermek demek

seni sevmek yağmurların altına pervasızca dalmak

bağırırcasına sensiz olmuyor olmuyor derken ıslanmak demek

seni sevmek hayat kuşbakışı pembe gözlüklerle bakıp

benden şanslısı var mı demek

seni sevmek sonsuzluğa inanmak o varsa bende varım

o gülerse bende gülerim o benim demek

seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyorum

HERŞEYİMSİN......

HİKMET ERTAŞ