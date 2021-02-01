Seni sevmek şiiri - Hikmet Ertaş
Şair Hikmet Ertaş seni sevmek isimli şiirinde sevgiliye duyduğu sevgiyi anlatmaktadır. Şair sevgilisinin gözlerine baktığında yıldızlarda kaybolduğunu, sevgisinin kendisi için bir yaşama kaynağı olduğunu ve baktığı her yerde sevdiği insanı gördüğünü anlatır. İşte Hikmet Ertaş'ın seni sevmek isimli şiirinin sözleri.
SENİ SEVMEK
Seni sevmek gözlerine bakamadığım halde
gece gökyüzünde parlayan yıldızlarla bir tutmak gibi
seni sevmek çok başka bir duygu sen aşk demek
sen sevda demek sen hayat demek
bana ben olduğumu hatırlatan doğruluk ekseni demek
işte seni sevmek seni sevmek ne elini tutmak
nede gözlerine bakmak seni sen olduğun için sevmek demek
gözlerimi karanlığa diktiğimde hayalini görmek
ellerini ellerimde hissetmek seni ben gibi yaşayabilmek
sevgini yüreğimde saklayabilmek seni sevmek bana mutluluk demek
seni sevmek uzaklara aldırmadan aşka saygı duymak
engelleri aşmak hiç sevmediğin bir şeyden hoşlanmak demek
seni sevmek nefesini nefesimde hissetmek kendi içine çekmek demek
sen beni başka yapansın yüreğimdeki çarpıntı içimdeki cansın
seni sevince başka oldu bu dünya seni sevmek hayatın başkalaşması demek
sen alışılmışlığın en ötesindeki özlem sen hayatın en kuytu köşesindeki sevda
en eritilmeyen benim tek gerçeğim seni sevmek
hiç bu kadar güzel olmamıştı seni sevmek
beni ben yapan tek arzu tek istek seni sevmek
gece uykusuz kalmak gündüz hayale dalmak
imkansızı başarmak hayata kafa tutmak demek
seni sevmek en karanlık gecede en hüzünlü şarkılarla avunmak
zifiri karanlıkta güneşi bulmak yarına bir şans daha da vermek
seni sevmek bazen ağlamayınca göze almak
sesini duyduğumda oh be demek elini tuttuğumda ferahlamak demek
seni sevmek öpüp kokladığımda rahata ermek demek
seni sevmek yağmurların altına pervasızca dalmak
bağırırcasına sensiz olmuyor olmuyor derken ıslanmak demek
seni sevmek hayat kuşbakışı pembe gözlüklerle bakıp
benden şanslısı var mı demek
seni sevmek sonsuzluğa inanmak o varsa bende varım
o gülerse bende gülerim o benim demek
seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyorum
HERŞEYİMSİN......
HİKMET ERTAŞ