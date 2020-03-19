18 Mart mesajlarında korona vurgusu

Mesajlarda koronavirüs vurgusu dikkati çekti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Çanakkale Zaferi, akıllara durgunluk veren bir büyük destan, tarihin adeta sil baştan yazıldığı muazzam bir direniştir. Zaferleri büyük silahların ve orduların değil, yaşarken ve can verirken “şehadet”le yoğrulan kahramanların kazandığının ispatıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmet ile anıyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türk milletinin canını, kanını, bütün varını verse de ebedi yurdu Anadolu’dan ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin en parlak hakikati olan Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çanakkale’yi geçilmez kılan kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Her zorluğu birlik ve beraberlikle aşan bir millet olarak bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bütün dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten en şanlı zaferin 105. yılında bu toprakları bize vatan kılan bütün şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hem dünyanın hem de ülkemizin bir salgın hastalık sebebiyle teyakkuzda olduğu şu günlerde daha önceki pek çok sıkıntıda olduğu gibi şehitlerimizden aldığımız ilham bize rehberlik edecek ve inşallah bu tedirgin günler, kısa sürede geride kalacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Çanakkale, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin istiklali için ayağa kalktığı, küllerinden doğarak yeniden şahlandığı yerdir. Hükümetimizce koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde ertelenen 18 Mart törenlerini seneye inşallah birlik ve beraberlik içerisinde, sağlıkla yapabilmeyi diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gün nedeniyle “İnce Osman Ağıdı”nı seslendirdi. Twitter hesabından, ağıdın klibini paylaştı.

‘Kahramanlık destanı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yılı dolayısıyla Twitter’dan yaptığı paylaşımda şair Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirinden “Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir” mısralarının yer aldığı görsele yer verdi. Erdoğan, “Milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.