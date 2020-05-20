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20.05.2020 - 16:37 | | AA

940 hakim ve 439 Cumhuriyet savcısının ataması yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 940 hakim ve 439 Cumhuriyet savcısının ataması yapıldı.

940 hakim ve 439 Cumhuriyet savcısının ataması yapıldı

HSK binasındaki atama törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferansla katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hak ve özgürlüklerin önemini herkese bir kez daha hatırlattığını söyledi.

Bu doğrultuda Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gül, amaçlarının vatandaşların memnuniyeti olduğunu vurguladı.

Kura ile 940 hakim ve 439 Cumhuriyet savcısı olmak üzere toplam bin 379 adayın atamasını gerçekleştireceklerini dile getiren Gül, adaylara şöyle hitap etti:

"Hayalini kurduğunuz bir geleceğe, hakimlik ve savcılık mesleğine adım atıyorsunuz. Bugün emeklerinizin karşılığını alacağınız gündür. Buraya birçok sınavı aşarak geldiniz ama asıl sınav şimdi başlıyor. Toplumun sizden adalet gibi çok önemli bir beklentisi olacak. Üstlendiğiniz görev ve sorumluluğun en az şu an yaşadığınız heyecan ve mutluluk kadar büyük olduğunu lütfen unutmayın. Hepimiz biliyoruz ki adalet, adliyelerden gelip giden evraklardan, dosyalardan ibaret değildir. İçeriği ve mahiyeti ne olursa olsun her dosyanın bir insan hayatına, bir insan hikayesine temas ettiğini daima hatırda tutmalısınız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı! Yeni reform paketi yolda...

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yargıda önemli reformların hayata geçirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sizler, hükümet konaklarının güneş görmeyen katlarına sıkışmış, fiziki imkanları yetersiz adliyelere gitmeyeceksiniz. Sizi fiziki ve teknik altyapısı gelişmiş, adaletin adına yakışır güzel mekanlar beklemektedir. Ancak bu yapısal dönüşüm, ne kadar anlamlı olursa olsun, adalet hizmetlerinin kalitesini belirleyecek olan bina ve mekandan ziyade insan unsurudur, yani sizlersiniz."

Yargı mensuplarının mesleki etik ilkelerinin HSK tarafından Türk Yargı Etiği Bildirgesi ile objektif bir temele oturtulduğunu anımsatan Gül, "Adalet sadece ona sadakat gösterenlerin ellerinde yükselir. Ancak bu sayede mülke temel olur. Bu nedenle adaletin yegane ideolojisi yine adalettir. Sizlerin bu düşünceyle yargının itibar ve saygınlığına en güzel şekilde tesir edeceğinize inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan hakim ve savcılara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, Bakan Gül'ün butona basmasıyla 940 hakim ve 439 Cumhuriyet savcısının ataması yapıldı.

Törene, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK üyeleri, hakim ve savcı adayları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni reform paketi yolda...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katıldı. Erdoğan açıklamalarında, "Yargı Reformu Stratejisi kapsamında standartları yükseltmenin gayreti içindeyiz. İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız." ifadelerini kullandı.
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