‘AB’den vizyoner duruş bekliyoruz’

Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyinin yayın organı Küresel Medya Dergisine; Yukarı Karabağ, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere dış politikada 2020’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı sağlamaya kararlı olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Attığımız olumlu adımlarla bunu tekrar tekrar göstermeye çalışıyoruz. Ne yazık ki Yunanistan iyi niyet çabalarımıza karşılık vermiyor” dedi. Çavuşoğlu, “Sürekli diyalog çağrılarımıza devam ediyoruz, aynı zamanda haklarımızı da koruyoruz. Önümüzdeki dönemde AB’den beklediğimiz şey, bazı üye devletlerin dar çıkarlarına değil, daha büyük stratejik çıkarlarına öncelik vererek vizyoner bir duruş benimsemektir” ifadesini kullandı. ABD’nin geleneksel tarafsız duruşuna bağlı kalması durumunda Doğu Akdeniz gibi bölgesel meselelerde yapıcı rol oynayabileceğini belirten Çavuşoğlu, “Giden ABD yönetiminin, ikili ilişkilerimizi ve bölgedeki kendi çıkarlarını feda etme riski pahasına iç siyasi çıkarlara boyun eğmeyi seçmesi talihsiz bir durumdur. ABD’yi bu ciddi hatayı derhal düzeltmesini bekliyoruz ve teşvik ediyoruz” diye konuştu.