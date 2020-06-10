'Adil yargılanma ihlal ediliyor'

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir, yüzde 52.1 oranında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Bu da adil yargılanmayla ilgili önemli mesele olduğunu, bu meselenin çözülmesi gerektiğini söylüyor” dedi.

AYM üyeliğine seçilen Basri Bağcı için dün AYM Yüce Divan Salonu’nda yemin töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

‘Irkçılık tehdit’

AYM’nin çok sayıda kararında demokrasileri “temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimler” olarak tanımladığının vurgulayan Arslan, temel hakların korunmasının hukuki olduğu kadar aynı zamanda ahlaki bir mesele olduğunu vurguladı. “Bizim gibi olmayan, bizim gibi düşünmeyen ve bizim gibi yaşamayanların da haklarının olduğunu kabul etmemiz gerekir” diyen Arslan, batıda hastalıklı bir “öteki” tasavvurundan kaynaklanan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin, temel hak ve özgürlükleri ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında “Çoğulcu toplumda devletin farklılıkları ve farklı olanları tehditler karşısında koruma yükümlülüğü bulunmaktadır” vurgusu yaptığını belirten Arslan, Anayasa’nın 138. maddesine göre, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceğini, genelge gönderemeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını kaydetti. Arslan, “Hukuksuz kalan devlet, yaşam destek ünitesine bağlı bir hasta gibidir” dedi.

‘Önemli bir mesele’

Bir elinde terazi, diğerinde kılıç olan gözleri kapalı adalet figürünün, tarafsız ve bağımsız yargı, hakkaniyete uygun yargılama ve yargı kararlarının uygulanmasını sembolize ettiğini hatırlatan Arslan, bu üç unsurun hayata geçirilmesi ve adil yargılanma hakkıyla birçok sorunun ortadan kalkacağını söyledi. Arslan, “AYM’nin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir, yüzde 52.1 oranında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Bu da adil yargılanmayla ilgili önemli mesele olduğunu, bu meselenin çözülmesi gerektiğini söylüyor. AYM’in görevi, temel hak ve özgürlükleri korumaktır” diye konuştu.

‘Hiçbir ülkede yok’

Yüksek Mahkeme’nin, norm denetiminde ve bireysel başvuruda bir yandan artan iş yüküyle mücadele ettiğini diğer yandan da hak eksenli kararlar verdiğini belirten Arslan, “Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır. Mahkememize sadece 2019’da 43 bin civarında bireysel başvuru yapılmıştır, geçen yıl yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır. Biz, bu performansı yeterli görmüyoruz. Hedefimiz, en azından yıl içinde gelen başvuru kadar başvuruyu karara bağlamaktır” dedi.

Arslan, kanundan kaynaklanan ihlallerin giderilmesi için de yasal değişikliklerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Maskeli, sosyal mesafeli tören

Yeni üye Basri Bağcı’ya kisvesi Arslan tarafından giydirildi. Törene katılanların tamamı maske takarken, oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edildi. Törene katılan protokol üyeleri birbiriyle tokalaşmayarak uzaktan selamlaştı. Erdoğan, salona girdiğinde Kılıçdaroğlu’na da uzaktan elini göğsüne koyarak selam verdi.