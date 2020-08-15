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15.08.2020 - 21:44 | | AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Milletimizin iradesini buldular

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD Başkan  Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Milletimizin iradesini buldular

Ünal, Twiiter'dan "Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini  hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim  Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam  edecekler." paylaşımında bulundu.

Mahir Ünal, paylaşımında Biden'ın açıklamalarının yer aldığı bir  grafiğe de yer verdi.



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