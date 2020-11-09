AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gökcan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kontrol amaçlı yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hastanede ve genel durumunun iyi olduğunu kaydeden Gökcan, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.