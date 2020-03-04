AK Parti MYK’da gündem İdlib’di: Atina ve Avrupa’yı İdlib’e bağladık

Edinilen bilgiye göre Suriye gündemli toplanan MYK’da mültecilere Avrupa kapılarını açan kararı hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Atina’yı ve Avrupa’yı doğrudan İdlib’e bağladık. Artık Suriye’deki durumun farkına vardılar. Suriye’de savaş devam ettiği, Esed saldırılarını sürdürdüğü müddetçe Kapıkule’den Avrupa’ya geçişler olacaktır. Türkiye sahayı bırakmayacak. Bahsettiğimiz şekilde bir güvenli bölge oluşturmak orada siyasi hedefimiz. Bunu yaptığımız zaman Suriye’de çözümü kolaylaştırmış olacağız. Oradaki ateşi düşürecek çalışmayı yaptığımız zaman, zaten o bölgede toprak bütünlüğünü sağlayarak yeni bir anayasal rejimle yola devam etmek mümkün hale gelmiş olacak.”



Güvenli bölge



Türkiye’nin şu anda Suriye’de sahada ve masada güçlü olduğunu belirten Erdoğan’ın, NATO’nun üzerine düşeni yapmadığını söyleyerek şöyle konuştuğu öğrenildi: “Söylem var ama eylemde bir şey yok. Mesele para meselesi değil. NATO bize tahkimatta yardımcı olmadıktan, askeri destek sağlamadıktan sonra güvenli bölge olmaz. Avrupa’dan gelecek 3 milyar avro derdimiz değil. Bu olayın büyümesinin sebebi NATO’nun, Avrupa’nın bizi Suriye’de yalnız bırakması. Bugün yapacaklarını bundan 3 yıl önce yapsalardı bu denli bir göç sorunu olmayacaktı.”



Alınan bilgiye göre toplantıda, “Türkiye’nin bölgede 100 yıl önce eksik bırakılan noktada durduğunu” belirten Erdoğan, “Yine söylüyorum kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu millet her zaman öyle yaptı. Şimdi de öyle yapacağız” ifadesini kullandı.



‘Cahillik değil hainlik’



Erdoğan’ın toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak” açıklamasına da tepki gösterdiği öğrenildi. Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak “Milletin medeniyet tasavvurundan nasibini almadığı için bilmiyor. Bu cahillik değil, hainlik” dediği kaydedildi.