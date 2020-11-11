AK Parti’de yeni görevlendirme

Bunun için önce Genel Kurul’da yapılan seçimle Yılmaz, komisyon üyesi oldu, ardından da komisyon başkanı seçildi. AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala da, Cevdet Yılmaz’ın yerine AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.