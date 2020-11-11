11.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
AK Parti’de yeni görevlendirme
Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan’dan boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz seçildi.
Bunun için önce Genel Kurul’da yapılan seçimle Yılmaz, komisyon üyesi oldu, ardından da komisyon başkanı seçildi. AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala da, Cevdet Yılmaz’ın yerine AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.