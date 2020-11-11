MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti’de yeni görevlendirme
ABONE OL
11.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AK Parti’de yeni görevlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan’dan boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz seçildi.

AK Parti’de yeni görevlendirme

Bunun için önce Genel Kurul’da yapılan seçimle Yılmaz, komisyon üyesi oldu, ardından da komisyon başkanı seçildi. AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala da, Cevdet Yılmaz’ın yerine AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı. 

Milliyet'te Gündem (11 Kasım 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Uzayda yaşamın izlerini Kacar’ın ekibi sürecek

Uzayda yaşamın izlerini Kacar’ın ekibi sürecek

Sıradaki Haber