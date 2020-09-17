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17.09.2020 - 16:42 | | milliyet.com.tr

AK Partili Ömer Çelik'ten Halil Sezai'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 67 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, 'Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu' dedi.

AK Partili Ömer Çelik'ten Halil Sezai'ye sert tepki

AK Partili Çelik'in açıklamaları şöyle;

Bu barbara “muhalif” ya da “iktidar karşıtı” diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur.

Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin.

Bu alçak eylem sonucu şiddete uğrayan mağdur vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz.

AK Partili Ömer Çelikten Halil Sezaiye sert tepki

AK Partili Ömer Çelikten Halil Sezaiye sert tepki

AK Partili Ömer Çelikten Halil Sezaiye sert tepki

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