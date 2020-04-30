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30.04.2020 - 14:17 | | DHA

AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözlerine tepki göstererek, "15 Temmuz'da aziz milletimiz bu gibi tehditlere pabuç bırakmadı, bundan sonra bırakmaz" dedi.

AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li Özel'e tepki

AK Partili Özhaseki, Twitter hesabından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısının görüntüsünü paylaşarak, sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet memurlarına tehditler yağdırdığını belirten Özhaseki, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başarısını hazmedemeyip halkın özgür iradesiyle seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına ve şerefiyle namusuyla görevini yapan devlet memurlarına tehditler yağdıran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vesayet özleminizi çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz’da askeri kandırıp darbe yapmaya kalkışan zihniyet ile şimdi de devlet memurlarını korkutmaya çalışıp iş yaptırmamaya çalışan zihniyet aynı aklın ürünü. 15 Temmuz’da aziz milletimiz bu gibi tehditlere pabuç bırakmadı, bundan sonra bırakmaz. Ayrıca şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları da yok! Eski Türkiye yok! Bunu bilesiniz" ifadelerini kullandı.

AK Partili Özhasekiden CHPli Özele tepki

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