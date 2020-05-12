‘Alternatif baro’ için gözler AK Parti MYK’da

Alternatif baro düzenlemesi kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Erdoğan’ın söz konusu seçeneğin pazartesi günü yeniden değerlendirilmesi talimatını verdiği ifade edilmişti. O toplantı, dün Meclis’te bazı grup başkanvekilleri ve AK Partili hukukçu vekillerle gerçekleştirildi. AK Parti kurmayları, çalışmanın henüz tamamlanmadığını, ancak baroların yönetim yapısı ve seçim yöntemleriyle ilgili alternatif çözümlerin tek tek masaya yatırıldığını kaydetti. Barolarda nispi temsil usulüne göre seçimin ağırlıklı yaklaşım; çoğulculuk anlayışı gereği çoklu baro sisteminin ise masadaki en önemli başlıklardan biri olduğunu bildiren AK Partili yetkililer, taslağın bugün MYK’da Erdoğan’a sunulacağını; bundan sonraki süreçte Erdoğan’ın değerlendirmeleriyle yola devam edileceğini bildirdi.

AK Parti kurmayları, “Parlamento olarak ortak bir zeminde buluşabileceğimiz bir düzenleme olmasını istiyoruz. Bizim için önemli olan, mesleği önceleyen baroların var olması” dedi.