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09.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Alternatif baro taslakta yok’

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB ve baro seçimleriyle ilgili düzenlemeye ilişkin olarak “Alternatif baro, baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılması kırmızı çizgidir” dedi.

‘Alternatif baro taslakta yok’

Makamında değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin süreci, ve tartışmaları yakından izlediklerini, sürecin içinde bulunan milletvekilleri ile çok yakın görüşme içinde olduğunu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de sürekli görüştüğünü belirtti. Feyzioğlu, “Yaptığım çok yoğun görüşmelere, istişarelere ve irtibatlara dayanarak söylüyorum, çalışmanın amacının baroları zayıflatmak olmadığı her düzeyde devlet yetkilisi tarafından ifade edilmiştir” dedi.

Feyzioğlu, düzenleme kapsamında “alternatif baro”lara imkan tanınacağı iddialarına ilişkin de şunları kaydetti: “Çok güvendiğim isimlerden öğrendiğimiz üzere, taslak metinde bu yoktur. Nitekim, bir ilde isteyenin istediği kadar baro kurması, barolara kayıt zorunluluğunun kalkması gibi bir düzenleme anayasanın açık hükümlerine ve ruhuna aykırı... Hepsinden önemlisi, çoklu baro, alternatif baro, FETÖ’nün, PKK’nın ve DHKP-C’nin hayalidir... Alternatif baro, baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılması kırmızı çizgidir, bunlar hiç kimse için kabul edilemez.”

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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