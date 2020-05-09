‘Alternatif baro taslakta yok’

Makamında değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin süreci, ve tartışmaları yakından izlediklerini, sürecin içinde bulunan milletvekilleri ile çok yakın görüşme içinde olduğunu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de sürekli görüştüğünü belirtti. Feyzioğlu, “Yaptığım çok yoğun görüşmelere, istişarelere ve irtibatlara dayanarak söylüyorum, çalışmanın amacının baroları zayıflatmak olmadığı her düzeyde devlet yetkilisi tarafından ifade edilmiştir” dedi.

Feyzioğlu, düzenleme kapsamında “alternatif baro”lara imkan tanınacağı iddialarına ilişkin de şunları kaydetti: “Çok güvendiğim isimlerden öğrendiğimiz üzere, taslak metinde bu yoktur. Nitekim, bir ilde isteyenin istediği kadar baro kurması, barolara kayıt zorunluluğunun kalkması gibi bir düzenleme anayasanın açık hükümlerine ve ruhuna aykırı... Hepsinden önemlisi, çoklu baro, alternatif baro, FETÖ’nün, PKK’nın ve DHKP-C’nin hayalidir... Alternatif baro, baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılması kırmızı çizgidir, bunlar hiç kimse için kabul edilemez.”