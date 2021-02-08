Altun: Hedef Erdoğan’dı

Altun, Twitter paylaşımında, bugün, Türkiye siyasi tarihi kayıtlarına “7 Şubat MİT Krizi” olarak düştüğü “kumpasın” 9. yılı olduğunu belirtti. FETÖ’nün, MİT Müsteşarı ve üst düzey MİT yetkililerini yürüttükleri asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni hedef aldığını ifade eden Altun, “Devletimizin istikametinin yalnızca Ankara’dan belirlenmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan’ın ta kendisidir. FETÖ’nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi” dedi.