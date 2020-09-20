‘Anayasa Mahkemesi eleştirilemez değildir’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yönelik eleştirilerini sertleştirerek, “Sezer Astsubay 20 günlük çocuğunu görmeden şehit oldu, AYM Başkanının umurunda mı? Kimse layüsel (bir işin idaresi kendisine ait olan, mesuliyetsiz, mesul tutulamaz) değildir. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bütün kurumları sabahtan akşama eleştirilirken ‘AYM’nin aldığı kararlar eleştirilemez’ diye bir şey söz konusu değildir” dedi.

‘Yanılıyorlar’

Soylu, “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla gazi ve gazi yakınlarıyla İçişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. Terörü tasfiye etmek için gerekli harekâtların düzenlendiğini ifade eden Soylu, “Biz bilmiyor muyuz, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin Irak’ta, Suriye’de örgütün altyapısını kuvvetlendirmek için ellerinden gelen takviyeyi yaptığını, para isterlerse para, çil çil dolarlar verdiklerini. İstihbaratımız uyuyor mu? Hayır. Her şeyi görüyoruz, her şeyi de söylüyoruz ama onlar eski Türkiye olduğunu zannediyor veya eski Türkiye hayalini getiririz diye bir düşünce içerisindeler. İkisinde de yanılıyorlar, yanılacaklar” diye konuştu.

‘Çok hoşuma gitti’

Soylu, geçen gün AYM ile ilgili bir söz söylediğini hatırlatarak, “Çok hoşuma gitti. Kimlerin AYM’yi savunduğunu gördüm. Bu devlete ‘katil’ diyenler ve AYM tarafından ‘Siz katil deme hürriyetine sahipsiniz’ diyenler hepsi bir cephe oldu. Hepsini bir fotoğrafta Allah göstermek nasip etti” dedi.

Bakan Soylu, şöyle devam etti: “Sezer Astsubay şehit oldu, 20 günlük çocuğu var, çocuğunu görmemiş. AYM Başkanı’nın umurunda mı bilmiyorum. Sapla samanı kimse karıştırmasın. Kimse layüsel değildir. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bütün kurumları sabahtan akşama eleştirilirken ‘AYM’nin aldığı kararlar eleştirilemez’ diye bir şey söz konusu değildir. Dünyanın hiçbir demokrasisinde, hiçbir hukuk devletinde değildir.”