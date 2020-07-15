Ayasofya eleştirilerine tepki: En utanç verici sözler CHP’den geldi

Çelik, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Ayasofya Camii konusunda tüm dünyadan yapılan açıklamalarda “en utanç verici” sözlerin CHP’den geldiğini savundu. Çelik, “Ayasofya Camii kararına temelsiz ve haksız yere tepki gösterenler içinde, bu cümleyi kuranlar kadar millete husumet besleyen bir cümle kurulmadı” ifadesini kullandı.



Bu açıklamayı yapanların ‘Ayasofya Camisi açılmasın’ diyemediği için bu cümleyi kurduğunu savunan Çelik, şunları kaydetti: “Bu zihniyet daha çok konuşsun. Böylece milletimizin özlemlerinin önündeki tehlikelerin nereden geleceğini daha erken görelim.”



Twitter hesabından bir açıklama daha yapan Ömer Çelik, “Kim ki Cumhurbaşkanımızla ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’nı aynı cümlede kullanma gibi ahlaksız bir iftira siyaseti yapıyorsa, ona dikkat edin” ifadelerini kullandı. Çelik, şöyle devam etti:



“Bunu yapan, FETÖ’yü aklamaya doğrudan cesaret edemediğinden, bu ahlaksız iftiranın arkasına saklanıyordur. Kendilerine FETÖ’cülerin kullandığı tankların güvenli bölge oluşturduğuna bakmadan, FETÖ’nün öldürmek istediği Cumhurbaşkanımıza iftira atacaklarını sanıyorlar. Bu yaklaşıma kim sahipse FETÖ’ye mazeret üretme merkezi haline gelmiştir. FETÖ’cüler Cumhurbaşkanımızı öldürmeye teşebbüs ederken, FETÖ’cülerin kullandığı tankların kendilerine neden güvenli geçiş koridoru oluşturduğu ile yüzleşsinler.”