Aydınlık gelecek bizleri bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüste yeni dalganın kırılmasıyla güzel günlerin yaşanacağını ifade ederek, kısıtlamalara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgının kontrolden çıkacağı yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için adeta bağrımıza taş basarak, bu yöntemlere başvurmak durumunda kalıyoruz. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor” dedi.

‘Engel bulunmuyor’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle AK Parti Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7’nci Olağan İl Kongrelerinde konuştu. Konuşmasına koronavirüsle mücadele değinen Erdoğan, “Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz. Yeni kongre tarihlerini salgının seyrine göre belirleyeceğiz. Bu haftaki kongrelerimizi hazırlıklarını önceden tamamladığımız için temizlik, maske, mesafe ve diğer kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Sıkıntıyı biliyoruz’

Koronavirüsle mücadeleye yönelik uygulanan kısıtlamaların yol açtığı sorunların farkında olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de adata esir alan salgın musibetini üzerinden gelebilmek için milletçe üzerimize düşen fedakârlığı yapmamız gerekiyor. Kısıtlamaların yol açtığı maddi ve manevi sorunların farkındayız. İşi azalan ve tamamen duran esnafımızın, sanatkarımızın, işletmelerimizin buralarda çalışan insanlarımızın aynı şekilde buralardan hizmet alan vatandaşlarımızın sıkıntılarını gayet iyi biliyoruz. Okulundan ayrı kalan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, dışarıya çıkışları sınırlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın neler hissettiklerin tahmin edebiliyoruz.

Ancak salgının kontrolden çıkacağı, yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için adeta bağrımıza taş basarak, bu yöntemlere başvurmak durumunda kalıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın aldığımız tedbirlere azami riayeti sayesinde salgının seyrini en kısa sürede hedeflediğimiz seviyeye indirerek, bugünleri geride bırakacağız. Türkiye salgın sürecini nispetten pozitif ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biridir. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında AK Parti içesinde birlik ve beraber mesajı vererek, reformlarda yeni bir dönemin başlatılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

11 milyon 200 bin

“18 yıllık demokrasi ve kalkınma mücadelemizin omurgasını oluşturan reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temellerini güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız.

Cumhur ittifakıyla kurduğumuz yeni yönetim sistemini reformlarla daha da güçlendirerek ülkemizi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacağız. Bununla kalmayacak evlatlarımıza 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye’yi emanet edeceğiz. Hamdolsun milletimizin de AK Parti’ye olan teveccühü artarak devam ediyor. Başlattığımız gönül seferberliğiyle üye sayımızı 11 milyon 200 binin üzerine çıkardık. Kongrelerimizi ahde vefanın ve değişimin birlikte yaşandığı demokrasi şölenlerine çeviriyoruz. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yoluyla katıldığı AK Parti Batman 7. Olağan Kongresi kapalı spor salonunda gerçekleşti.

Pandemi önlemi

AK Parti Kütahya İl Başkanlığının 7’nci Olağan Kongresi Yeni Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Pandemi süreci nedeniyle kongrede sandalyeler sosyal mesafeye uygun şekilde yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongreye video konferans yöntemiyle bağlanarak partililere seslendi.

‘Ellerinden geleni sahaya sürdüler’

Türkiye’nin 2003 yılından itibaren başlayan atılımlarını, önlerine çıkarılan tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerinden geleni sahaya sürdüler. Bu saldırılara cevabımızı da içerde birlik ve beraberliğimiz güçlendirerek, dışarda siyasi, diplomatik ve askeri gücümüzü ortaya koyarak verdik. Suriye sınırımız boyunca bizi bir terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar.

Harekatlarımızla bu kanlı zinciri kırdık. Doğu Akdeniz’de bizi sahillerimizde hapsetmeye kalktılar. Yaptığımız anlaşmalar ve başlattığımız sondajlarla bu gayreti de akamete uğrattık. Libya’da darbecileri özellikle kullanarak bir başka oyunun içine girdiler. Meşru yönetimi destekleyerek orada da heveslerini kursakta bıraktık. Ermenistan’ı kışkırtarak Kafkasya’da başka hamle yaptılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık.”

Suudi Kralı Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan’ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.

‘Aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın dönem başkanlığındaki G20 Zirvesi’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. G20 zirvesine katılan liderlere seslenen Erdoğan, koronavirüs salgınının tüm insanlığı tehdit etmeyi sürdürdüğünü, mart ayındaki olağanüstü zirvede de değindiği üzere aynı gemide yer alanların kaderinin de ortak olduğunu söyledi.

Salgın ile mücadeleyi, iş birliği ve dayanışma olmadan başarıya ulaştırmanın mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünyanın, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere maalesef iyi bir imtihan veremediğini belirtti.

Salgınla mücadelede, özellikle ekonomik bakımdan güçsüz ülkelerin adeta kaderlerine terk edildiğini ifade eden Erdoğan, “Türkiye olarak bu kapsamda 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz.” dedi. Erdoğan, Almanya’daki iki Türk bilim insanının ürettiği aşıya dair ümit verici haberleri sevinçle takip ettiklerini aktararak, “Ancak burada bir hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Geliştirilen aşılar, mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır. Bu çerçevede G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak biz de birinde insan deneylerine başladığımız toplam 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye’nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.” diye konuştu. İSTANBUL AA