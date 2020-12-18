AYM üyeliği için en çok oy Fidan’a

Yargıtay üyeleri, dün AYM’nin Yargıtay kontenjanından üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Burhan Üstün’ün 10 Ocak 2021’de emekliye ayrılacak olması nedeniyle sandık başına gitti. Seçimde 340 Yargıtay üyesi oy kullandı. Adaylardan İrfan Fidan 107, Nevzat Özsoy 65, Mustafa Erol 52, Kuşçuoğlu 45, Mahmut Coşkun 35 oy aldı. Bu sonuçla AYM’nin yeni üyesinin belirlenmesi için Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek adaylar Fidan, Özsoy ve Erol oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu üç isimden birini seçecek