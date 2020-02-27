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27.02.2020 - 19:36 |

Bahçeli: Türk milleti İdlib ve Libya'da meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmakta

MHP Lİderi Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk milleti İdlib ve Libya’da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak’tan yanadır ve doğrudur." ifadelerini kullandı

Bahçeli: Türk milleti İdlib ve Libya'da meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmakta

Devlet Bahçeli'nin twitter üzerinden yayınladığı açıklamalar şöyle:

Üzerinde yaşadığımız coğrafyada bir asır önce neler yaşandıysa, hangi karanlık senaryolar tedavüle alındıysa, hangi oyunlar sahnelenmişse şimdilerde bir benzerine, hatta daha karmaşığına hem müşahit hem de muhatap oluyoruz. Kuşkusuz dün haklıydık, bugün de haklıyız.

Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha projeleri yüzyıllardır ehl-i salibin ve onlara taşeronluk yapan mihrakların haram kursaklarında bekleyen meşum ve melun bir hevestir. Bu heves her defasında boşa çıkarılmış, vahşi tezgâh kırılıp atılmıştır.

Türk milleti İdlib ve Libya’da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak’tan yanadır ve doğrudur.

Mahkûm ve mağlup bir millet değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Ecdadımızın çağrısı, coğrafyanın seslenişi, mazlumların iç çekişi, şühedanın hatırası milli şuurda mevcut ve meknuzdur. Duruşumuz bunlarla mündemiçtir. Türk milleti beklenendir, bekleyendir, özlenendir, övülendir.

İdlib’de zalime karşı mazlumun safındayız. İdlib’de caniye karşı cesaretin tarafındayız. Türk vatanını müdafaa azmiyle, milli güvenliği muhafaza amacıyla İdlib’deyiz. Mücadelemiz gittiği yere kadar taşınmalı; İdlib, İblis’in tasallutundan kurtarılmalı, huzur hakim olmalıdır.

Elbette şehit veriyoruz. Acı duyuyoruz. Hüzün diyarında filiz filiz açıyoruz. Ancak iman ediyoruz ki, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hesap sorulmadan, zulmün kalbine hançer sokulmadan, dökülen şehit kanlarının bedeli ödetilmeden artık vazgeçmeyi düşünmek bile felakettir.

Bu mübarek günlerde aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum. Başımız sağolsun diyorum, ama baş versek de tek bir taşımızı dahi vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyorum.

Regaib Kandilimizin fazilet ve feyziyle, umutla kalkan ellerin, ağızlardan kelime kelime dökülen duaların Yüce Allah katında kabulünü temenni ediyor, aziz milletimiz ve Türk-İslam alemiyle ebedi saadet ve selamet dileklerimi paylaşıyorum.

İdlib’deki kahramanlarımıza muvaffakiyetler diliyor, onlar için dua ediyor, devletin ve hükümetin sonuna kadar arkasında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyorum. Hayırlı Kandiller, Allah Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun.

 

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