Bahçeli’den ‘askıda ekmek’ eleştirilerine sert yanıt: Milletin ekmeğine göz koyacak kadar nankörsünüz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında özetle şunları kaydetti:



SAZAN GİBİ: Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. Biz askıya ekmek koyduk, şu işe bakınız ki, ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak ortalığa çıktılar. Vay ekmeksizler vay, milletimizin ekmeğine bile göz koyacak kadar nankörsünüz, milli ve manevi hasletlere tahammülsüzlük gösterecek kadar da namertsiniz. Biz askıya ekmek çıkardık, deva yerine beladan ibaret olan siyasi fosiller, bazı sözde aydın ve cühela köşe yazarları seviyesizlikleri, yalan ve riyalarıyla sazan gibi ağa takıldılar, askıya çıktılar.



CİBİLİYETSİZ: ‘Askıya ekmeğin koyulmasını milletin açlığa mahkûm edilmesi’ diye gören ve gösteren siyasi devşirmeler, sadece erdemsiz ve cibilliyetsiz değil aynı zamanda da ekmeksizdir. Bizi eleştiren şarlatanların evlerinde ekmekleri yoksa, dolambaçlı yollara sapmasınlar, babayiğitçe söyleyip bizden ekmek istesinler, layık değilseler bile onlara da gönderecek cömertlik bizde vardır.



ATEŞKES UYARISI: Dağlık Karabağ coğrafyasında yazılan Türk tarihi, dökülen Türk kanı, feda edilen Türk canıdır; defteri dürülüp tepelenecek, yerle yeksan edilecek işgalci unsur ise terör devleti Ermenistan’dır. Dağlık Karabağ’ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelip çatmıştır. Ermenistan hem korkak, hem hain, hem de savaş suçlusudur. Soykırımcı Ermenistan iş başındadır. Dağlık Karabağ Azerbaycan’a geçmeden ateşkes, müzakere ve diyalog uçurumdur, işgalcilerin taktik adımıdır. Bizi kahreden bir başka konu, 1990’lı yıllarda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin sessizliğidir. Hadi Kıbrıs davasında sesiniz çıkmıyor, hadi Kerkük’ten habersizsiniz, bari Dağlık Karabağ’da hakkın ve hakikatin safında yer alın.

SOROS UŞAKLARI: Sokak hazır diyerek aba altından sopa gösteren Soros uşakları, millet iradesiyle demokrasi onurunu yok saymalarının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir.

KKTC SON SİPERİMİZ: KKTC Cumhurbaşkanı seçiminde bahis oynayan kumandalı anket şirketleri vahim şekilde çuvallamışlardır. Seçimde mücahit ruhu müzakereci saplantıları tarihin kenarına itmiştir. Esaret değil cesaret, Rum tezleri değil Türk’ün muteber iradesi kazanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kronikleşmiş sorunları Türkiye’nin desteğiyle köklü çözümlere ulaştıracağına güvenimiz tamdır. Lefkoşe Ankara’nın ikiz kardeşidir. KKTC Doğu Akdeniz’deki son siperimizdir



TAVSİYE VE İKAZIMIZ: ‘Işıklar yanıyor’ mesajıyla darbe özlemlerini paylaşan sorumsuzların ışığı yakanın da, kapatacak olanın da aziz millet varlığı olduğunu bilmeleri, yarım akıllarını başlarına almaları hem tavsiyemiz hem de ikazımızdır.



Fotoğraf: Devlet Bahçeli





