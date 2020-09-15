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15.09.2020 - 17:59 | | AA

Bakan Akar, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Maiteek ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maiteek ile görüştü.

Bakan Akar, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Maiteek ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmede, Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Akar tarafından, iki ülke arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine Libya’da bulunan Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceği, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.

Bakan Akar, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Maiteek ile görüştü

Bakan Akar, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Maiteek ile görüştü

Bakan Akar, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Maiteek ile görüştü

Bakan Akar, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Maiteek ile görüştü


 

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