20.06.2020 - 18:41 | | DHA
Bakan Akar ve komutanlar Namaz Dağı'nda
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile birlikte Şırnak'taki temasları kapsamında Namaz Dağı'na geçerek, buradaki jandarma komando taburunda inceleme yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnaktaki incelemeleri kapsamında helikopterle Namaz Dağı'na da gitti. Akar, Cudi ve Gabarın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulundu.
Bakan Akar, jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti. Bakan Akar ve komutanlar temaslarının ardından bölgeden ayrıldı.
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