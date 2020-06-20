Bakan Akar ve komutanlar Namaz Dağı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnaktaki incelemeleri kapsamında helikopterle Namaz Dağı'na da gitti. Akar, Cudi ve Gabarın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulundu.



Bakan Akar, jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti. Bakan Akar ve komutanlar temaslarının ardından bölgeden ayrıldı.