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31.07.2020 - 11:09 | | İHA

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Edirne Valiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Edirne Valiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi  Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasındaki 1. Hudut Bölük Komutanlığındaki hudut kartalları ile bayramlaşmasının ardından Edirne Valiliğine geçti.

Vali Ekrem Canalp ile bir araya gelen Akar ve TSK komuta kademesinin ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

 

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