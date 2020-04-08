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08.04.2020 - 12:53 | | DHA

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaşımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

 

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