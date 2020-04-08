Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaşımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.