08.04.2020 - 12:53 | | DHA
Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaşımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
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