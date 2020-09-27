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27.09.2020 - 12:04 | | DHA

Bakan Albayrak'tan Ermenistan'a sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetle kınayan bir açıklama yaptı. Albayrak açıklamasında, 'Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız' dedi.

Bakan Albayrak'tan Ermenistan'a sert tepki

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.

Bakan Albayraktan Ermenistana sert tepki

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