14.09.2020 - 14:03 | | milliyet.com.tr
Bakan Albayrak'tan taziye mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Suriye'nin El Bab bölgesinde Kızılay aracına yönelik alçak saldırıda şehit olan personel Allah'tan rahmet diledi, yaralı personele ise acil şifalar diledi.
Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Suriye'de yardım çalışmaları esnasında
Kızılay aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum.
Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum.
Milletimizin başı sağ olsun
Rus turistin ölümden döndüğü anlar kameradaAntalya'da eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Rus turiste otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanıp kaldırıma savrulan, başından ve ayağından yaralanan kadın turist, eşinin ambulansa alınmaması üzerine hastaneye gitmek istemeyince eşi de ambulansa alındı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.