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14.09.2020 - 14:03 | | milliyet.com.tr

Bakan Albayrak'tan taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Suriye'nin El Bab bölgesinde Kızılay aracına yönelik alçak saldırıda şehit olan personel Allah'tan rahmet diledi, yaralı personele ise acil şifalar diledi.

Bakan Albayrak'tan taziye mesajı

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Suriye'de yardım çalışmaları esnasında
Kızılay aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum.

Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum.

Milletimizin başı sağ olsun

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Bakan Albayraktan taziye mesajı

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