Bakan Albayrak'tan taziye mesajı

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Suriye'de yardım çalışmaları esnasında

Kızılay aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum.

Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum.

Milletimizin başı sağ olsun