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06.08.2020 - 10:53 | | İHA

Bakan Çavuşoğlu, Libya'da

Son dakika gelen habere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Libya’nın başkenti Trablus’a geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Libya'da

Malta’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla birlikte Libya’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu Trablus Mitiga Uluslararası Havalimanı’nda yetkililer tarafından karşılandı.

Ziyarette üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülüyor.

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