11.01.2021 - 00:01 |
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "18 yıldır girdiği her seçimde milletin 'özü' olan Recep Tayyip Erdoğan’a 'sözde cumhurbaşkanı' demek milletin iradesini yok saymaktır." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek şunları kaydetti:
"Kimin 'sözde' kimin 'özde' olduğuna millet karar verir. 18 yıldır girdiği her seçimde milletin 'özü' olan Recep Tayyip Erdoğan’a 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milletin iradesini yok saymaktır. Bu zihniyetin demokraside ve milletin nezdinde yeri yoktur."
Kimin “sözde” kimin “özde” olduğuna millet karar verir.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 10, 2021
18 yıldır girdiği her seçimde milletin “Özü” olan Recep Tayyip Erdoğan’a sözde Cumhurbaşkanı demek milletin iradesini yok saymaktır.
Bu zihniyetin demokraside ve milletin nezdinde yeri yoktur! pic.twitter.com/2qfhnlhDNc
Rize'de örtü yangınıRize'nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.