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11.01.2021 - 00:01 |

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "18 yıldır girdiği her seçimde milletin 'özü' olan Recep Tayyip Erdoğan’a 'sözde cumhurbaşkanı' demek milletin iradesini yok saymaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Kimin 'sözde' kimin 'özde' olduğuna millet karar verir. 18 yıldır girdiği her seçimde milletin 'özü' olan Recep Tayyip Erdoğan’a 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milletin iradesini yok saymaktır. Bu zihniyetin demokraside ve milletin nezdinde yeri yoktur."

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