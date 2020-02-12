Bakan Turhan, uçak kazasına ilişkin her türlü belgenin toplandığını açıkladı

Turhan, Meclis'te gazetecilerin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili sorularını cevapladı.

Uçağın kara kutusuyla ilgili bir soru üzerine Turhan, "Kara kutuyu Almanya'ya gönderdik. Bugüne kadar olay yerinden alınan her türlü belge, kaza inceleme kurulları tarafından toplandı, inceleniyor. Kara kutunun içindeki bilgiler alındıktan sonra kazanın oluş nedeniyle ilgili gerçek nedenlerin daha açık bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakan Turhan, kazanın pilotaj hatası mı yoksa pistten kaynaklanan bir hata mı olduğu yönündeki soruya cevap verirken de "Şu ana kadar hata nerede diye araştırma, inceleme devam ederken bir ön karar vermek doğru değil." ifadesini kullandı.

Uçağın pilotunun bir inisiyatif kullandığını belirten Turhan, bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekte aciz kaldığını söyledi.

Turhan, kara kutunun incelenmesinden sonra olayın daha da aydınlanacağını kaydetti.