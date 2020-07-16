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16.07.2020 - 13:38 | | AA

Barolar, kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanamayacak

Türkiye Barolar Birliğince (TBB), baroların kuruluşunda kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanmasının yasak olduğu bildirildi.

Barolar, kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanamayacak

TBB'den yapılan açıklamada, 7249 sayılı "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikle, "Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırır." hükmü getirildiği hatırlatıldı.

Kanunda yapılan değişiklik sürecinde, Türk Patent ve Marka Kurumu'na çoklu baro düzenlemesiyle ilgili birden fazla isim başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, baroların farklı isimleri kullanmaları ve tescil ettirmelerinin yasak olduğu, bu konuda TBB Başkanlığınca Türk Patent ve Marka Kurumu'na resmi yazıyla bilgi verildiği kaydedildi.

Baroların tescilinin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değil, yine kanuna göre TBB tarafından yapılacağı aktarılan açıklamada, "Kuruluşu tamamlanmayan baronun tescili de mümkün değildir. Kanun uyarınca baroların kuruluşunda kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanması yasaklanmıştır." denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarını açıkladı!Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarının açıklandığını son dakika olarak duyurdu. 20 Haziran'da yapılan LGS sınavının sonuçları 'meb.gov.tr' adresinden açıklandı. LGS sınavında kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı olduğu bildirildi. 42 farklı ilden 181 öğrenci ise tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öte yandan, soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Fen Bilimleri alt testinde en düşük başarıyı Matematik alt testinde gösterdi. Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı.
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