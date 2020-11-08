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08.11.2020 - 14:06 | | DHA

BBP lideri Destici: Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla ilgili, "Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" dedi.

BBP lideri Destici: Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan

BBP Lideri Mustafa Destici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karabağ'ın önemli kenti Şuşa şehri Azerbaycan Milli Ordusu tarafından işgalden kurtarılarak hem büyük bir zafer kazanıldı. Hem de Hocalı'da ve diğer bölgelerde katliama-soykırıma uğrayan kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı. Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" dedi.

BBP lideri Destici: Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan

    Son dakika...Azerbaycan ordusu Şuşa'yı işgalden kurtardı!Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.
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