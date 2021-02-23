‘Berat Bey’in damat sıfatı başarısının önüne geçirildi’

İZMİRLİ GÖRSÜN: Son zamanlarda CHP ve şürekası, Hazine ve Maliye eski bakanımız Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül addettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Bu iş siyaset boyutunu aşıp, bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere, özellikle de aileye saldırı boyutuna varınca bu kampanyayı yürütenlere ağızlarının payını vermek vacip oldu.

AKLA ZİYAN YOLLAR: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başında siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır. Nitekim Gara Operasyonu’nun milletimizde yol açtığı öfkeyi, PKK’nın üzerinden uzaklaştırmak, uluslararası alanda PKK’nın güç durumda kalmasını engellemek için akla ziyan yollara başvurması, bu tespiti bir kez daha doğruluyor. Berat Bey ile ve onun üzerinden şahsımızla ilgili kampanyaya hız verilmesinin amaçlarından biri de budur.

EN ÖN SAFTA YER ALDI: Vicdan ve izan sahibi herkes teslim edecektir ki bu mücadelenin ekonomik boyutunun en ön safında Berat Bey yer almıştır. Berat Bey’in önce enerjide, ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, ‘damat’ sıfatının, bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum.

ONUN İMZASI VAR: Türkiye’nin son dönemde enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey’in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve yaptığı hazırlıklar bulunuyor. Karadeniz’deki doğal gaz rezervinin keşfini yapan sismik araştırma ve derin sondaj gemilerimizin alınmasıyla başlanmasından, madencilik alanındaki açılımlara kadar ülkemizin pek çok yeni kazanımının altında Berat Bey’in imzası var... Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar... Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pek çok alanda tarihi öneme sahip uygulamaları da Berat Bey’in Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde hayata geçirdik.

Ayda bebekle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, Ayda bebeği, “Seni televizyondan tanıyorum” diyerek sevdi ve ellerini öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayda bebek ve ağabeyi Atakan ile de yakından ilgilendi, oyuncak hediye etti.

Deprem Konutları temeli atıldı

Erdoğan, Bayraklı’da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni’nde de konuştu. Erdoğan, inşaatı geçen aylarda başlayan ve kısa sürede teslim etmeyi hedefledikleri deprem konutlarının İzmir’e ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi. İlk etapta deprem nedeniyle yıkılan alanlarda yapılacak 1444 konut ve 208 dükkan ile rezerv alanında yapılacak 397 konutun temelini atacaklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti:

“Yerinde gerçekleşen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik bir alanda yürütülüyor. Depremden 10 ay sonra, yani 2021 yılının Ağustos ayı itibarıyla da konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde toplam 5 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.