'Bu ülke bir Gezi’yi artık yaşamayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın” açıklaması üzerinden tepki göstererek, “Hâlâ terör örgütlerinin temsilcisi olanları, ‘bu ülkenin evlatları’ olarak tanımlıyor. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri, biz ülkemizin milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Zira siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz? Artık bu ülke Taksim’deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır” dedi.

AK Parti’nin Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7. olağan kongrelerine partisinin Genel Merkezi’nden canlı bağlantıyla katılan Erdoğan özetle şunları söyledi:

7/24 YALAN PARTİSİ: Küresel siyasi ve ekonomik dengeler sarsılırken, ülkemizin önümüzdeki dönemde kendine güçlü bir yer edinmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu mücadelenin lokomotifi elbette Cumhur İttifakı’dır. Esasen böyle tarihi bir mücadeleye ülkedeki tüm siyasi partilerin, STK’ların, her kesimin destek vermesi gerekir. Ama maalesef ülkemizde siyasi hırsları ve ideolojik saplantıları kendi vatanlarına ve halklarına olan sorumluluklarının önüne geçmiş bir kesim vardır. Bunların öncüsü ve sözcüsü de CHP’dir. CHP 7/24 açık bir yalan partisine; başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönmüştür.

ÖĞRENCİ MİSİNİZ TERÖRİST Mİ?: Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili yaptığı açıklamalara baktığınızda, hâlâ terör örgütlerinin birer temsilcisi olanları, ‘bu ülkenin evlatları’ veya kendisinin ‘arkadaşları’ olarak tanımlıyor. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri, biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Zira siz öğrenci misiniz, talebe misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak; buna asla fırsat vermeyeceğiz. Onun için de gereği neyse bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim’deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır. Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur o yola devam et. Ama biz teröristlerle beraber olmadık, olmayacağız. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te teröristlere nasıl oraları mezar ettiysek nasıl inlerine girdiysek bundan sonra da her yerde aynı şekilde buna devam edeceğiz. LGBT, yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir.

GÖLGE ETMESELER YETER: Bizim bu yapıdan beklentimiz elbette her konuda yanımızda yer alması değildir; hatta bizim yanımızda hiç yer almasa da olur. Bizim bunlardan beklentimiz, ülkemizin ve milletimizin ortak menfaatleri, sıkıntıları, sevinçleri hususunda asgari düzeyde de olsa bir anlayış birliği sergilemeleridir. Gölge etmeseler yeter. Türkiye terörle mücadele ederken, terör örgütlerinin ve teröristlerin yanında yer almasalar yeter. Önce kendi içlerinde tecavüz, taciz, bütün bu adiliklerden arındırılmış bir siyasi parti olsunlar yeter.

‘Yeni anayasa sürecinde tüm kesimler yer almalı’

Yeni sivil bir anayasayı tartışmanın vaktinin geldiğini söylemiştik. Bu anayasa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımlar üzerinde inşa edilecektir. Değiştirile değiştirile iç bütünlüğünü ve tutarlılığını kaybeden mevcut anayasayı bir kenara bırakıp, yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak Türkiye’nin önünde 2053’e kadar uzanacak engin ufuklar açacaktır.

Yeni anayasa çalışmasına, Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla birlikte öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli’nin yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık. Elbette böylesine kapsamlı bir çalışma, ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı hale gelecektir. Süreci sabote etmek yerine olumlu katkıda bulunmak isteyen tüm grupları yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz.

“Bizim gençliğimiz polisiyle el ele”

Erdoğan, Bilecik kongresine yaptığı bağlantıda Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı’nın “Bilecik gençliği Ayasofya gençliğidir, Mescid-i Aksa gençliğidir. 2023 hedeflerinde sizin arkanızda alnı ak başı dik yürümeye devam edeceğiz” sözleri üzerine, “Bizim gençlerimiz, kendisine gelenlerin kendisinde hayat bulduğu bir gençliktir. Boğaziçi Üniversitesi’nde olduğu gibi yok LGBT’ci, yok şucu yok bucu değil; polisine saldıran değil; tam aksine tüm polisiyle beraber, el ele, dimdik yola devam eden bir gençliktir” dedi.