Bütçede tartışmalı final

TBMM Genel Kurulu’nda 12 gündür aralıksız devam eden bütçe maratonu dün sona ermiş oldu. Önümüzdeki hafta üç uluslararası sözleşme, iki tezkere ve iki kanun teklifini görüşecek olan Genel Kurul, 26 Ocak 2021 tarihine kadar bir ay ara verecek. Genel Kurul, dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapanış konuşmasında özetle şunları söyledi:

FRANCO’NUN RUHU CHP’DE YAŞIYOR: Bütçe görüşmeleri boyunca kimi zaman, defaten cevabını verdiğimiz, cevabı gün gibi ortada olmasına rağmen bir türlü anlaşılmak istenmeyen konularla karşılaştık. Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri, Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor. Bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir. Milletin adamıdır. Yetkisini ve gücünü milletinden alır. Allah’a güvenir.

YÜZDE 6.7 BÜYÜME: 2021 yılı bütçesi, sosyal adaleti artırmanın bütçesidir. Ödeme gücü olmayanların prim giderleri için 16 milyar lira, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2,1 milyar lira, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na gelirden ayrılan pay için 11 milyar lira tahsis ediyoruz. Kadının güçlendirilmesine ayrılan bütçeyi yüzde 19,8 oranında artırıyoruz. Kovid-19 salgınının devam ettiği bir ortamda ekonomimiz 2020 yılının üçüncü çeyreğinde küresel çapta en yüksek büyüme kaydeden ekonomilerden biri olmuştur. Türkiye ekonomisi bu dönemde yıllık yüzde 6,7 oranında büyümüştür.

ASLA ÇEKİNMİYORUZ: Sorunların çözümünde önceliği her zaman diplomasiye veriyoruz. Yeri geldiğinde sahada gerekeni yapmaktan da asla çekinmiyoruz.

KORKUMUZ YOK: Biz ilişkileri zedeleyecek tek yanlı yaptırımlardan değil her zaman iletişimden yana olduk. Bölgemizin de dünyanın da bu salgın döneminde ambargolara değil, sürdürülebilir işbirliğine ihtiyacı var. Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil Türkiye’nin dostluğudur. Türkiye’yi dışlayan her ülkenin bölgede hareket alanı daralacaktır. İHA’larda olduğu gibi S-400’ler konusunda ülkemize karşı takınılan tavır da dünyanın en ileri hava savunma sistemlerini geliştirmemize vesile olacak. Havada ve karada; İHA,SİHA sistemlerinde ve otonom araçlarda elde ettiğimiz tecrübeyi deniz araçlarına aktarıyoruz. Enerjide; 2021 yılında Sakarya sahasında 6 derin deniz sondajı daha yapılmasını planlıyoruz.









‘Diktatör’ gerilimi

Bütçe maratonu, AK Parti ve CHP arasındaki “diktatör” ve “beşinci kol faaliyeti” tartışmalarıyla sona erdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin CHP’nin ‘tek adam’ eleştirilerine yanıt verirken “Bütün sistemlerde son kararı verenin bir kişi oluyor olması, asla tek adamlık olarak nitelenemez. Almanya’da herkes Merkel’in adını biliyor. Fransa’da başbakanı tanıyan yok. Yönetilen bir mekanizma varsa onun başında sadece bir başkan vardır, nokta” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şunları kaydetti: “Siz yasama ve yargı üzerinde tek adam vesayeti kurdunuz. Sayın Erdoğan çıkmış ‘Türkiye’deki muhalefet beşinci kol faaliyetidir’ diyor. 1937 Madrid Kuşatması, diktatör Franco şunu söylüyor: ‘Dört koldan Madrid’i kuşattık, beşinci kol içeride çalışıyor’ diyor; casusları, hainleri ve yerel iş birlikçileri söyleyerek. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp ülkenin muhalefetine ‘beşinci kol’ derse, o lafı aldığı Franco’yla bir anılırsa, ona da cevap verilirken ‘Diktatör bozuntusu’ denirse, orada düzeltilecek tek kelime vardır. ‘Bozuntu’ kısmını geri alıyorum, ‘diktatör’ sizin olsun.”

Fotoğraflar: Mustafa İstemi