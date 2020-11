'Çamur at izi kalsın anlayışı adalet değil'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kişi özgürlüğüne ilişkin her genişletici adımı atmaya hazır olduklarını belirtti.



Gül, bu yıl “Ben Masumum” temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin akademik programında konuştu. Programa video konferans yoluyla katılan Gül, “Bize göre masumiyet karinesi, şüpheli veya sanığın muhakeme sürecinde diğer haklarına açılan kapının yegane anahtarıdır” dedi.



Masumiyet karinesini tamamlayan bir ilke olarak lekelenmeme hakkının önemine işaret eden Gül, “Adli süreç içerisinde temel amaç, ceza adaleti sisteminin hiçbir hak ihlaline yol açmadan doğru ve adil biçimde işlemesidir. Suçla ve suçlulukla mücadele ederken masum vatandaşlarımızın incinmesini asla kabul edemeyiz, göze alamayız. Kuru ile yaşın, masumla suçlunun birbirinden titizlikle ayrıldığı bir adalet, mülkün temelidir ve hukukun temel hedefidir. Lekelenmeme hakkı da bu amaca matuf çok önemli reformlardan biridir” dedi.



Bu kapsamda yaptıkları çalışmaları anlatan Gül, artık her ihbar ve şikayetin, muhatabını “şüpheli” yapmaya yetmediğini, 1 Ocak 2020’den bugüne kadar yaklaşık 172 bin 633 ihbar dosyasından, 120 bin 389’unda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiğini aktardı.



‘Yargı değil ön yargı’



Gül, şöyle devam etti: “Çamur at izi kalsın anlayışı adalet değildir. Şüpheli ya da sanığın peşinen suçlu sayıldığı bir sistemin adil ve güvenilir olması mümkün değildir. Böyle bir sistemde soruşturma ve kovuşturmaların ciddiyeti ve inandırıcılığı da kalmaz. Hatırlayın FETÖ’nün cübbeli hainlerinin sahte delillerle, uydurma suçlarla sanıkları peşinen suçlu ilan ettiği, kamuoyunu da manipüle ettiği davalar vardı. Hukukun araçsallaştığı dönemlerde şüpheden sanık yararlanmadı, çünkü yargı değil, ön yargı vardı. Hakim görünümlü militanların ayaklar altına alma girişiminde bulunduğu hukuku, biz masumiyet karinesiyle, lekelenmeme hakkıyla, adil yargılanma hakkıyla en üstte tutma kararlılığındayız.”



Gül, kişi özgürlüğüne ilişkin her genişletici adımı atmaya, bir masa etrafında oturup bu konuları değerlendirmeye her zaman hazır olduklarını kaydetti.



‘Karantinaya alınamayacak tek bir şey’



Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan da, anayasa koyucunun masumiyet karinesini olağanüstü durumlarda dahi sınırlandırılamayacak mutlak bir hak olarak belirlediğinin altını çizdi.



Festival Başkanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer de, pandemi koşullarında festivali düzenlediklerini aktararak, “Karantinada olanlarımız var. Karantinada olmaması gereken tek şey adalettir. Adalet hangi koşullar olursa olsun hiçbir şekilde karantinaya alınamaz” dedi.