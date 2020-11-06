CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kimi kast etti? Canlı yayında açıkladı

Canlı yayına bağlanan CNN TÜRK editörü Kıvanç El şu açıklamalarda bulundu;

(Kılıçdaroğlu'nun kast ettiği isim netleşti mi?)

O isim henüz netleşmedi. CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın parçalanmaya çalışıldığını, parayla parti kurulmaya çalışıldığını söylemişti. Tabi daha doğrusu bu iddiadan da öteye gitti.

İnce'den de bir açıklama geldi. CHP'den de açıklamalar geldi. Bu ismin aslında Muharrem İnce olmadığı ifade edildi. Hala merak ediliyor? Bu isim İnce değilse kim?

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere bu soruyu sorduk. Şu vurguyu yaptılar. Muharrem İnce değil. Ancak bununla birlikte CHP'den ayrılan DSP'de siyaset yapan ve şu aralar yeni bir parti kurma çalışmaları yapan Sarıgül'ü de sorduk. Programda onun da adı geçmişti.

Bu konuyla ilgili CHP'ye yakın isimler sessizlik sergiledi, bir yanıt vermedi. Ama yine dekimin para aldığı, kimlerin parayla parti kurduğu sorulara hala yanıt yok. Aslında şuna dikkat çekiliyor. Bu ismin cevabı Kemal Kılıçdaroğlu'nda...

(Genel Merkez ile arası açık olanlar bu açıklamaya nasıl bakıyor?)

Muharrem İnce cephesine de bu soruyu yönelttik. Muharrem İnce cephesi iki konuya dikkat çekiyor. Birincisi, 'Biz değilsek peki bu kim? Bu isim açıklanmalı, kamuoyu bu ismi öğrenmeli' deniyor.

İkincisi de bu açıklamaların parti kurma hazırlıkları yapan isimleri hedef haline getirdiğine dikkat çekiliyor. Parti kurmak isteyenlerin önünün kesilmek istendiği ifade ediliyor.

Sarıgül cephesine debu soruları yönelttik. Sarıgül'e yakın isimler, 'Bu iddia ispat gerektirir. Belgelerle konuşulması gerekiyor' açıklaması yapıldı. Diğer muhalif isimlere baktığımızda da onlar da geçmiş bir tartışmayı hatırlatıyor. Külliye'ye giden CHP'li tartışmasına dikkat çekiyorlar. Bu ismi hatırlatıyorlar. CHP liderinin daha önce de 'ben gideni biliyorum' demesine karşın bu iddianın da hava kaldığına dikkat çekiliyor.

Son olarak CHP'de bir çok isim aslında parayla parti kuran isimlerin kim olduğunu merak ediyor.