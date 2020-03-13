CHP, Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti: Koronayı ortak akılla önleyelim

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs salgını ile mücadele konusunda, “Ülkemiz koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri olmuştur. Tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz” dedi.

Öztrak, CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ: Koronavirüsü Türkiye sınırlarına girdi. Bu hayatımızı ciddi şekilde değiştirecektir. Ama korku ve panik yerine; bilinçle, bilgiyle, hep birlikte hareket etmek zorundayız. Hastalığın sınırlarımızdan içeri girmesini engellemek için elden gelen yapılmıştır. Ülkemiz koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri olmuştur. Tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz. Ancak hastalık artık ülkemizdedir. Şimdi bu hastalığın yayılmasını önlemek için tedbirler alınması gerekiyor.

GÖREV HEPİMİZİN: Hastalığı, kendimize, milletimize bulaştırmamak için hepimize düşen görevler var. Ortak aklı çalıştırmalı, ortak hareket etmeli, paniğe kapılmamalıyız. CHP olarak gelişmeleri takip ediyoruz. Toplu taşıma ve yaşam alanlarında hijyen sağlanması amacıyla belediyelerimiz adeta seferberlik ruhuyla çalışıyor.

‘Genel Başkanımız gitmeye hazırdır’

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Bay Kemal, İdlib’de kaç tane gözlem noktası olduğunu bilmiyor. Eğer arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz’ açıklaması) Genel Başkanımız hem orayı hem de gözlem noktalarının sayısını gayet iyi biliyor. Ama müflis bezirgan siyaseti, gerçekleri saptırıyor. Genel Başkanımız kahraman Mehmetçiğimizle nerede olursa olsun omuz omuza durmaktan şeref duyar. Gitme niyetleri varsa, Genel Başkanımız sınırda AK Parti Genel Başkanı’nı bekliyor. Buyursunlar.

BELEDİYE ÇALINMIŞTIR: Saray, Yalova’da gerçekleştirdiği milli irade gaspına bir de kutlama düzenledi. Belediye başkanımız haksız ve hukuksuz bir şekilde görevden alındı. AK Parti Genel Başkanı, partisinin il başkanları toplantısında çıktı ‘hak yerini buldu’ dedi. Bu mızıkçılıktır. AK Parti CHP’den belediye başkanlığını çalmaya kalkmıştır. Millet iradesi ayaklar altına alınmıştır.