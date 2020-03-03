Cinsiyetçi ve ırkçı hakarete büyük tepki

‘Hadsiz söylem’



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, “Cinsiyetçi söylemler erkeklerin ağız kıvrımına yerleşen müstehzi bir edayla söylendiğinde kadınlara beş kat daha ağır geliyor. Adil Gür’ün söylem tarzına baktığımızda kadınları, bir ülkenin kadınlarını aşağılayarak, cinsel bir yafta ile tanımlayarak aynı zamanda kendi erkekliği üzerinden de mesaj veriyor. Bu söylem, oldukça cinsiyetçi, terbiye sınırlarını aşan, hadsizce olmuş. Bu söylem üzerinden stüdyoda da ses çıkmaması, yayını sunan arkadaş ve yayın kurulunun tepki vermemesi de korkunç” ifadelerini kullandı.



‘Edep ya hu!’



Sosyal Dayanışma Ağı (SODA) Başkanı Çiğdem Aydın da şunları söyledi: “Adil Gür milyon kez özür de dilese kabul edilemez. Cinsiyetçi ve ırkçı bir söylemde bulundu. Bir milletin tamamını, onlar şöyledir böyledir, diye etiketlemek ırkçılık, bu söylemi bir de kadınları işaret ederek sürdürmek cinsiyetçiliktir. TV’lerde böyle adamları görmek, dinlemek istemiyoruz. Cinsiyetçilik bir hastalık, en alakasız konuyu bile tartışırken aradan sızıp çirkin yüzünü gösterir. Bu söylemlerden kadınlar olarak dehşete kapılıyoruz. Edep ya hu!”



‘Seviyesizlik’



Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina da Gür’ün açıklamalarının “seviyesizlik” olduğunu belirterek şunları aktardı: “Yüzlerce Türk ve Rus evli. Akraba olmuşuz. Çocuklarımız var. Yapılan bu saygısızlık aynı zamanda Ruslarla evli Türklere de yapılmıştır. Yapılan da faşizmden başka bir şey değil.”