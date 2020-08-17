Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 2022’de yeni bir Ayder olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen “Ayder Yenileme ve Koruma Projesi” kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Yürüyerek Ayder Yaylası’na çıkan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ayder Yaylası’nda yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ayder’de çok güzel bir gelişme gördüğünü söyledi.

Halkın da memnuniyetini bizzat kendilerinden dinlemek suretiyle daha da memnun olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Hedefimiz inşallah 2022’nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, altyapısıyla, konutlarıyla, otoparklarıyla, restoranlarıyla herşeyiyle bizim için özellikle turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak” dedi.

‘Turizme açılacak’

Çalışmalarda, ciddi bir mesafe alındığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: “Şu anda üzerinde bulunduğumuz altyapı kısmı çok kısa bir zamanda yapıldı. 6 ayda bitti ama daha yapılacak çok şey var. Hedefimiz 2022’nin sonunda bütün buralardaki konutlardan otoparkına varıncaya kadar hepsini bitirmek. Gerek iç gerekse uluslararası turizme burayı açmak. Bu arada havalimanımızda bitmiş olacak. Havalimanının da bitişiyle burası çok ciddi bir çekim alanı haline gelecek.”

‘Kimse mağdur olmayacak’

Uzungöl’de yapılan çalışmalara ilişkin soru üzerine de Erdoğan, şu yanıtı verdi:

“Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun şekilde devam edecek. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgal. Bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın. Bunların yıkımı muhakkak olacak. Yıkımla beraber kimseyi mağdur etmeden buralardaki hak sahiplerine bu inşaatların yapımıyla birlikte konutsa konut, mağaza ise mağaza, bunun dışında otel vesaire neyse bunların haklarını da teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bir kafede kendisine ikram edilen kahveyi içti.

‘Milletini kayıtsız seveni, millet de olduğu gibi sever’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası’ndaki programı sırasında down sendromlu bir gençle görüntülü telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, elleriyle işaret ederek gence onu ne kadar sevdiğini söylerken, “Ama sen bana göstermiyorsun, ne kadar seviyorsun göster bakalım” dedi. Görüşmede genç de Erdoğan’a olan sevgisini ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan tarafından kaydedilen görüntüleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı. Altun, paylaşımında, “Milletini kayıtsız seveni, millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti” ifadesini kullandı.

Erdoğan havaalanı inşaatını inceledi

Erdoğan, Ayder Yaylası’ndaki incelemelerinin ardından kara yoluyla Rize-Artvin Havalimanı şantiyesine hareket etti. Yol boyunca Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinden vatandaşları selamlayan Erdoğan, Ayder Yaylası’na çıkarken dönüş yolunda çay içme sözü verdiği haşlanmış mısır satan kadının yanına uğradı. Erdoğan, burada ikram edilen çayı içti ve sohbet etti. Sevgi gösterisinde bulunanları selamlarken karşılaştığı vatandaştan sigara paketini alan Erdoğan, sigarayı bırakma sözü aldı. Erdoğan, otobüsün üzerinden bir gencin tulum dinletisini izledi. Daha sonra havalimanı inşaatını inceleyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.