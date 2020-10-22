Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı aydınları kabul etti

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sadece bugün ve ülke içinde değil her zaman ve her platformda savunan yaklaşımı üzerinde durduğu öğrenildi.

Kabulde, son yıllarda gelişen çok boyutlu ilişkilerle Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olmayı sürdüreceği kaydedildi.

TADİV Başkanı Attar görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabulünün kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Türkiye'nin kararlılığının ve güçlü dayanışma duygularının Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha teyit edilmesinin; bugün cephede işgal güçlerine karşı muazzam gayret ve ruhla çarpışan Azerbaycan ordusuna zatıalilerince bugüne kadar verilen manevi desteğin yeniden tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Attar, 1918 yılında Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'nün düşman işgalinden kurtarılması için hem de Osmanlı Devleti’nin en zor zamanında verdiği desteğin Azerbaycan tarafından asla unutulmadığını, bugün de aynı ruhla hareket edildiğini dile getirdi.

AGİT Minsk Grubunun eş başkanı olan devletlerin sorumluluklarını bugüne kadar icra etmemelerinin, Azerbaycan'ı bu kapsamlı harekata mecbur bıraktığı ve bu haksızlığın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da birçok kez uluslararası camiada dile getirildiğini bildiren Attar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hemen her şehrinde kamu binaları, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, sanat cemiyetleri gibi pek çok kurum kuruluşun kalbinin Azerbaycan'la attığı, Azerbaycan'da da evler, iş yerleri, caddelerin sokakların Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldığı yüksek bir milli ruh seviyesinin muhafazası için her platformda gayret etmeyi, "Kafkas İslam Ordusu" ve "Kardaş Kömeği" anlayışını 21. yüzyıla yakışır araç ve yöntemlerle sürdüreceğiz."

Sevil Nuriyeva da görüşmede, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğinin, savaş halinde olan bir ülkede yarattığı olumlu etkiye işaret etti. Nuriyeva, özellikle böylesi tarihi sürecin mimarı Erdoğan'ın, Aliyev'le birlikte sergilemiş olduğu dayanışmanın önemi üzerinde durarak, böylesi kritik bir süreçte Türkiye Azerbaycan medya platformunun ortak faaliyetine dair alınan isabetli kararla birlikte Azerbaycan'ın hak davasına karşı Batı dünyasında uygulanan basın ambargosunun Türkiye sayesinde ortadan kalktığına dikkati çekti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.