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25.07.2020 - 18:33 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. İnalcık'ı vefatının 4. yılında andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın ölüm yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. İnalcık'ı vefatının 4. yılında andı

Erdoğan paylaşımında, "Eserleriyle tarihe ışık tutan 'hocaların hocası' Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan iletisinde, İnalcık'ın fotoğrafı ile "Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiç unutmadı." sözünün yer aldığı görsele de yer verdi.

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