Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan'ın, Şentop ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. TBMM'nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankaya Köşkü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi" denildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.