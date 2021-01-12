Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan'ın, Şentop ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. TBMM'nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankaya Köşkü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi" denildi.