Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İdlib açıklaması: Bizi taciz edenin tepesine bineriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Libya’da daha önce Hafter’in lehine gelişen yapıyı tersine döndürdük. İdlib’de de mücadele hâlâ devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Libya’da daha önce Hafter’in lehine gelişen yapıyı tersine döndürdük. İdlib’de de mücadele hâlâ devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz” dedi.AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersini veren Erdoğan, özetle şunları söyledi:



DAVET EDİYORUZ: 2008’de başlayan ve 12 yıldır devam eden akademide 74 bin kişiye eğitim verildi. Yeni dönemde de 26 büyükşehir, 11 il merkezi, iki ilçe olmak üzere 39 noktada 12 bin katılımcısı ile en geniş iştirakle faaliyetlerini sürdürecek. Ne kadar çok vatandaş aktif görev alırsa siyasetin kalitesi de o derece artar... Hukuki engeli olmayan her vatandaşımızı potansiyel üye olarak görüyor ve partimizin çatısı altına davet ediyoruz.

HÂLÂ GELECEKSİNİZ: Siyasette makamlar ilanihaye orada bulunmak için değil, en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır. Ben siyasetçiyim, cumhurbaşkanıyım, başbakanım, bakanım, koltuğa oturdum bir daha kalkmayacağım diye yok bir şey. Her an sen de diğerleri gibi gelip geçicisin. Bay Kemal’in ağzından bir şey çıkıyor, ‘geliyorlarmış’... Siz zaten tek partiden bu yana hep aynı şeyi söylediniz; geldik, geliyoruz... Hâlâ geleceksiniz! Ya bu millet size buraları teslim etmez. Millete çok çektirdiniz. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Hüsnü Mübarek, soyadı mübarek ama ne oldu? Öldü.



HOCAMIZDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM: Menderes, Özal, Erbakan; Türkeş hem dava mücadeleleri hem de geride bıraktıkları eserlerle yad ediyoruz. Erbakan hocamızın 9. vefat yıl dönümü. Uzun yıllar siyasette mücadelemiz oldu. Erbakan hocamızdan çok şeyler öğrendim.



LİBYA’DA TERSİNE DÖNDÜRDÜK: Sismik araştırma, sondaj gemimiz var. Başka denizlerde de araştırma yapabiliriz. Libya ile anlaşmada malum çevreleri çıldırtan da bu. Şu anda Libya iyi gidiyor. O malum gayrimeşru bir Hafter var ya, o bir yerlerden malum asker desteği alıyor, güvenlik desteği alıyor ve biz de Libya’da askeri eğitim noktasında verdiğimiz destekle, eğitimini alan askerlerle beraber şu anda Libya’da daha önce Hafter lehine gelişen yapıyı hamdolsun tersine döndürdük.



REJİMİN KAYBI BÜYÜK: İdlib’de şehitlerimiz var. Mekanları cennet olsun. Onun yanında da rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hâlâ devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz şunu söylüyoruz; biz Adana Mutabakatı ile İdlib’deyiz. 911 kilometre sınırımız var. Sınırları Bay Kemal çizmedi. ‘Orada ne işiniz var’ diyor, sen anlamazsın, siyasetin cahilisin. Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz.



‘Varsın Esed Bay Kemal’in dostu olsun’



Akıl veriyor ‘Esed ile görüşün’ diye. Sen daha Esed’i tanımazken ben onunla görüşüyordum. Esed’in karakterinin ne olduğunu biliyorum. Çok seviyorsan sen git görüş. Zaten adamların görüşüyor. Esed’in nasıl bir katil olduğunu, vatandaşlarını haince öldürdüğünü görmüyorsan sana ne diyelim ya! Rusya ve İran desteği olmasa ayakta durması mümkün değil. Esed’i dost olarak görmek mümkün değil, varsın Bay Kemal’in dostu olsun. Bizim olamaz.



RAHATSIZ EDİYOR: Hâkim savcı sayımızı 9 binden 20 bine yükselttik. Bay Kemal hâkimlere savcılara verip veriştiriyor. Niye? Dert başka. Adaletin tecellisi beyefendiyi rahatsız ediyor.



Bahçeli’yle görüştü



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım

saat sürdü.



Fotoğraflar: YAVUZ ÖZDEN Milliyet