‘Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iflas ettiğini ifade ederek, “Böyle bir rejim revize, restore, rehabilite edilemez. Bu vesayet rejiminden topyekun kurtulmak gerekir. Bunun yolu da güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimi ülkemize getirmektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız” dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2021 bütçesi için “Bu bütçede esnaf, çiftçi, işçi, gençler yok. Bu bütçede millete kuru ekmek, yandaşa ise ballı börek var” ifadesini kullandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aylar önce esnaf için 17 maddelik bir paket açıkladığını, hükümetin ise esnafa vere vere 5 milyar lira vereceğini belirten Öztrak, esnafın bu parayla ancak faturalarını ödeyebileceğini iddia etti. Genç işsizliğe de değinen Öztrak, Türkiye’de 20-29 yaş arasında taşı sıksa suyunu çıkaracak 4.5 milyon gencin evinde oturup anasının babasının eline baktığını kaydetti.

‘Kabak tadı verdi’

Gelecek hafta asgari ücrette son dönemece girileceğini hatırlatan Öztrak, Avrupa’da asgari ücretle çalışan oranının en yüksek Türkiye’de olduğunu, Türkiye’de asgari ücretin, ortalama ücret haline geldiğini vurguladı. Net asgari ücretin 2 bin 605 lira olacağına ilişkin haberlere dikkati çeken Öztrak, şöyle devam etti:

“Anlaşılan Saray nabız yokluyor. Daha önce oynadıkları ve kabak tadı veren senaryonun bir benzerini yine oynayacakları anlaşılıyor. 2 bin 605 lirayı beğenmeyen işçi sendikaları sesini yükseltecek. İşveren sendikaları ‘direnirmiş’ görünecek. Mesele sarayın hakemliğine götürülecek. Sarayın gönlünden de artık 50-100 ne koparsa, 2 bin 605 liranın üstüne eklenecek, sonra alayiş valayişle asgari ücret olarak ilan edilecek. Olan da emekçinin gasp edilen alın terine olacak.”

Öztrak, SGK’ye bir çağrıda bulunarak, “Yılbaşında dört gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu nedenle aybaşında maaş alan emeklilerimizin, maaşlarını çekmelerinde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Emekli maaşlarının 31 Aralık’tan önce hesaplara yatırılması sıkıntıyı azaltacaktır. TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla kumpas kurduğunuz emeklilerimizi en azından bu hususta mağdur etmeyin” değerlendirmesinde bulundu.