Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kariye Camii'nde incelemede bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Başkanlığımıza devredilen ve yeniden ibadete açılacak olan Kariye Camii'nde incelemelerde bulunduk. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra inşallah en kısa zamanda yine Cuma namazı ile birlikte camimizi ibadete açacağız" dedi.
Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...